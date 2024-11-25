Ларионов: Хорошие две последние игры нам удались

Главный тренер нижегородскогоподвел итог матча против(6:0).

«Что я скажу… ну да, непростой матч. Начну с того, что сопернику нужно сказать "спасибо" за игру, трудно проигрывать дома с таким счетом. Но нашу команду — с победой. Тем не менее, хорошие две последние игры нам удались.

Любой матч, который был в этом сезоне, наложил свой отпечаток в душе. Ты понимаешь, что при хорошем результате уезжаешь не с пустым карманом. Понятно, что напоминаешь об этом команде. По ходу сезона команда растет, становится более организованной. Перед сегодняшнем матчем было напоминание, что мы должны показать то, что показываем по ходу сезона. Не хотелось быть командой на один час, на одну‑две игры. Важна стабильность. Конференция очень плотная, но мы не смотрим в таблицу, смотрим только на свою игру и отталкиваемся от нашего хоккея.

У нас есть план. С одной стороны здорово, что есть пауза, но теряешь игровой ритм. У нас большая группа людей, которая работает над физподготовкой игроков. План есть, но раскрывать его не буду. Мы не хотим, чтобы у нас были слишком большие окна. В сезоне хочешь играть постоянно, но чтобы не было перепадов. Адаптироваться нужно, не смотреть и не оправдываться, делать свою работу качественно», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

«Торпедо» набрало 35 очков и поднялось на шестое место в Западной конференции. У «Спартака» осталось 43 балла и второе место на «Западе».