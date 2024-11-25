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    Козлов: Очень важные два очка для нас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Северстали» (2:0).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Тяжёлый матч. В таких матчах и проявляется характер. Была видна самоотдача. Хорошая игра была, считаю, и в обороне, и в атаке. По-другому против "Северстали" не сыграть. Она быстрая, атакующая команда. Хорошо воспользовались контратакой. И Александр Самонов здорово подчищал сегодня за нами, и в большинстве забили. Важно было сегодня выиграть — в день рождения нашего клуба. Ребята понимали это. Очень важные два очка для нас.

    Низкая результативность команды? Два очка взяли. Последнюю неделю да, мы пока много не забиваем. Но у нас есть моменты. И сегодня тоже были хорошие контратаки, с которых мы забили.

    Почему выбрали Хмелевского капитаном? Я считаю, что Александр может быть капитаном, и он сегодня хорошо справился со своей ролью. У нас, если честно, много лидеров в команде», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

    По итогам этой игры «Салават Юлаев» с 38 очками занимает третью позицию в Восточной конференции. «Северсталь» (29) — седьмой на Западе.

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