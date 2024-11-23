ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» вырвал победу у «Оренбурга»Ерохин спас «Зенит». «Оренбург» не выдержал давление соперника в концовке
  • 16:43
    • «Спартак» в овертайме вырвал победу у «Витязя»
  • 16:17
    • Дубль Голенкова принес «Ростову» победу в матче с ЦСКА
  • 14:05
    • «Зенит» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ
  • 14:53
    • Ямаль пропустит предстоящий матч «Барселоны» против «Сельты»
  • 13:47
    • Йохауг уверенно выиграла разделку на турнире в Бейтостолене
    Все новости спорта

    «Спартак» в овертайме вырвал победу у «Витязя»

    «Спартак» — «Витязь»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в овертайме дожал «Витязь» со счетом 5:4.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    В составе победителей отличились Андрей Локтионов, Павел Порядин, Георгий Овчинников, Александр Беляев и Иван Морозов. За гостей забили Джереми Рой, Станислав Яровой (дважды) и Иван Чехович.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 5:4 ОТ (0:1, 0:2, 4:1, 1:0)
    Голы: Рой — 4 (бол., Бучельников, Чехович), 3:03 — 0:1. Яровой — 4 (Чивилев, Рыков), 22:19 — 0:2. Яровой — 5 (Дарьин, Чивилев), 37:21 — 0:3. Локтионов — 8 (Овчинников, Ружичка), 48:19 — 1:3. Чехович — 10 (Бучельников, Барак), 49:03 — 1:4. Порядин — 14 (Голдобин, Мальцев), 56:53 — 2:4. Овчинников — 1 (Савиков, Локтионов), 57:44 — 3:4. Беляев — 4 (Мальцев), 59:55 — 4:4. Морозов — 12 (Савиков), 64:04 — 5:4Вратари: Николаев (58:06 — 59:55) — ДорожкоШтраф: 12 — 6Броски: 30 (9+7+13+1) — 29 (11+7+9+2)Судьи: Беляев, Фатеев

    «Спартак» с 43 баллами идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь» с 29 очками — девятый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» забрать очки у «железнодорожников»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Бешеной результативности ждать не стоит
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Петр Ян прервет винстрик Фигередо?
  • Ян — Фигередо. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ян — Фигередо
  • Бои
  • Сегодня в 16:40
    •  2.15
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие