Звягин: Тяжелая игра, активный скоростной хоккей, неуступчивый соперник

Главный тренер омскоговысказался о матче против(2:1).

«Тяжелая игра. Активный скоростной хоккей. Неуступчивый соперник. Рад, что довели игру до победы. Может, не все получилось. Но ребята здорово работали как команда сегодня. Очень хорошее быстрое начало было от нас. Что мы и хотели. Сразу задали тон. В первых трех‑четырех сменах были выходы один на один. Уже могли реализовывать. В любом случае повели в счете. Но немного не повезло в меньшинстве, когда соперник сравнял. Была еще ситуация, когда Мартынов забил, но он держал вроде бы клюшку соперника.

Большинство? Это проблема, которую стараемся решить. Игру в большинстве. У нас большая ротация. Потому сочетания немного не сыграны. Это накладывает определенный негатив. Но победа есть победа. Будем улучшать большинство», — приводит слова Звягина «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 9-е место в таблице Востока с 24 очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 29-ю баллами.