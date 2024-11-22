ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге
  • 20:57
    • «Рубин» разгромил «Акрон»
  • 19:17
    • «Амур» обыграл «Барыс» и прервал свою серию поражений
  • 18:48
    • «Авангард» одолел «Адмирал» в матче КХЛ
  • 17:56
    • В «Металлурге» сообщили о продлении контрактов с Козловым и Силантьевым
  • 17:27
    • Источник: Маскерано станет новым главным тренером «Интер Майами»
    Все новости спорта

    Звягин: Тяжелая игра, активный скоростной хоккей, неуступчивый соперник

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Авангард
    Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин высказался о матче против «Адмирала» (2:1).

    Сергей Звягин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Звягин

    «Тяжелая игра. Активный скоростной хоккей. Неуступчивый соперник. Рад, что довели игру до победы. Может, не все получилось. Но ребята здорово работали как команда сегодня. Очень хорошее быстрое начало было от нас. Что мы и хотели. Сразу задали тон. В первых трех‑четырех сменах были выходы один на один. Уже могли реализовывать. В любом случае повели в счете. Но немного не повезло в меньшинстве, когда соперник сравнял. Была еще ситуация, когда Мартынов забил, но он держал вроде бы клюшку соперника.

    Большинство? Это проблема, которую стараемся решить. Игру в большинстве. У нас большая ротация. Потому сочетания немного не сыграны. Это накладывает определенный негатив. Но победа есть победа. Будем улучшать большинство», — приводит слова Звягина «Матч ТВ».

    После этого матча «Авангард» занимает 9-е место в таблице Востока с 24 очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 29-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Брест» очки у «Монако»?
  • «Монако» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли сухая серия «Баварии»?
  • «Бавария» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «ПСЖ» дома уверенно справится с «Тулузой»
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие