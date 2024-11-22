Зубов: Дисциплина в который раз нас подводит

Главный тренерподвел итог матча против(2:4).

«Неплохой первый период. По счёту неплохой, по содержанию — не хватило всё равно остроты, не хватило бросков, давления на вратаря соперников. А во втором периоде дисциплина… Дисциплина в который раз нас подводит, подводят ребята, которые неоднократно это уже делали.

Команда соперника показала, как надо двигать шайбу и как надо бросать. У них защитник, если я не ошибаюсь, восемь раз бросил по нашим воротам, и это были плотные броски. А мы играем в пасик, ищем непонятные передачи, вместо того, чтобы давить на вратаря, доставлять шайбу, делать больно. Закономерный итог», — приводит слова Зубова пресс-служба КХЛ.

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«Сочи» с 22 очками идет последним в Западной конференции. «Сибирь» (25 очков) — восьмая на Востоке.