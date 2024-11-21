Гру: Мне очень понравились наши усилия в матче против ЦСКА

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:2).

«Был высокий темп и мне очень понравились наши усилия в этом матче, потому что нужно было побороться, чтобы забрать победу. Также мне понравилась наша игра в защите. Это важная победа, и матч было интересно смотреть болельщикам. Сергей Мыльников сыграл очень хорошо. Пусть по его воротам было не так много бросков, но он совершал сэйвы в нужные для нас моменты. Это был его первый матч за 10 дней, что само по себе непросто.

Я работал с Абрамовым в Канаде? Виталий всегда был одним из моих любимых игроков. Его отличала от многих страсть к игре, он любит хоккей и любит забивать голы. Я горжусь им, он действительно хороший игрок. Я вчера хотел с ним пообщаться, но пропустил время, когда их команда была на арене. Думаю, что ЦСКА доволен тем, что такой игрок, как Абрамов, есть у них», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

«Трактор» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 42 очками в копилке. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Куньлуня» 23-го ноября.