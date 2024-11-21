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    Гру: Мне очень понравились наши усилия в матче против ЦСКА

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    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Был высокий темп и мне очень понравились наши усилия в этом матче, потому что нужно было побороться, чтобы забрать победу. Также мне понравилась наша игра в защите. Это важная победа, и матч было интересно смотреть болельщикам. Сергей Мыльников сыграл очень хорошо. Пусть по его воротам было не так много бросков, но он совершал сэйвы в нужные для нас моменты. Это был его первый матч за 10 дней, что само по себе непросто.

    Я работал с Абрамовым в Канаде? Виталий всегда был одним из моих любимых игроков. Его отличала от многих страсть к игре, он любит хоккей и любит забивать голы. Я горжусь им, он действительно хороший игрок. Я вчера хотел с ним пообщаться, но пропустил время, когда их команда была на арене. Думаю, что ЦСКА доволен тем, что такой игрок, как Абрамов, есть у них», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

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