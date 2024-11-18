НХЛ. «Вашингтон» одолел «Вегас», «Рейнджерс» победил «Сиэтл», «Нэшвилл» — «Ванкувер»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Каролина» — «Сент-Луис» — 4:1

В составе «Харрикейнз» отличились Андрей Свечников, Эрик Робинсон и Мартин Нечас, оформивший дубль. Защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.

Вратарь Петр Кочетков отразил 29 бросков из 30.

«Каролина» с 26 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 17 очками — на 12-й строчке «Запада».

НХЛ «Каролина» — «Сент-Луис» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Нейберс — 5 (Кайру), 6:05 — 0:1. Свечников — 6 (бол., Нечас, Гостисбеер), 19:35 — 1:1. Робинсон — 5 (Орлов, Нечас), 20:17 — 2:1. Нечас — 10 (Робинсон), 32:26 — 3:1. Нечас — 11 (Робинсон, Котканиеми), 56:47 — 4:1Вратари: Кочетков — ХоферШтраф: 2 — 6Броски: 24 (7+5+12) — 30 (11+11+8)

«Каролина» — «Сент-Луис» — 4:1

«Вегас» — «Вашингтон» — 2:5

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Александр Овечкин забросив одну шайбу в пустые ворота.

«Вашингтон» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Вегас» с 24 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ «Вегас» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Голы: Овечкин — 11 (бол., Карлсон, Строум), 5:59 — 0:1. Чикран — 5 (Строум), 12:26 — 0:2. Хауден — 7 (Пьетранджело, Пирсон), 19:52 — 1:2. Врана — 4 (Протас, Сандин), 22:49 — 1:3. Колесар — 5 (Гертл, Айкел), 27:24 — 2:3. Овечкин — 12 (Рой), 37:38 — 2:4. Овечкин — 13 (п.в., Протас, Фехервари), 59:23 — 2:5Вратари: Самсонов (27:12 — 27:24, 57:25 — 59:23) — ТомпсонШтраф: 2 — 2Броски: 41 (6+11+24) — 25 (12+6+7)

«Вегас» — «Вашингтон» — 2:5

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Сиэтл» — «Рейнджерс» — 0:2

Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

«Рейнджерс» с 23 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сиэтл» набрал 19 очков и расположился на 9-й строчке «Запада».

НХЛ «Сиэтл» — «Рейнджерс» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Лафренье — 7 (Панарин), 37:30 — 0:1. Джонс — 1 (Какко, Куилль), 42:58 — 0:2Вратари: Грубауэр (56:28) — КуикШтраф: 0 — 2Броски: 24 (6+10+8) — 23 (9+7+7)

«Сиэтл» — «Рейнджерс» — 0:2

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 3:5

«Нэшвилл» набрал 15 очков и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции.

«Ванкувер» с 21 очком занимает 6-е место.

НХЛ «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Голы: Л`Еро — 1 (Смит, Маккэррон), 5:28 — 0:1. Рятю — 1 (Браннстрем, Хейнен), 11:34 — 1:1. Петтерссон — 6 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 29:51 — 2:1. Стэмкос — 5 (бол., Йоси, О`Райлли), 32:17 — 2:2. Йоси — 2 (Шей, Форсберг), 34:21 — 2:3. Стэмкос — 6 (бол., Маршессо, Форсберг), 39:38 — 2:4. Шервуд — 4 (Хейнен, Майерс), 54:00 — 3:4. Нюквист — 5 (п.в.), 59:39 — 3:5Вратари: Ланкинен (58:30 — 59:39) — СаросШтраф: 4 — 4Броски: 27 (9+12+6) — 21 (5+14+2)