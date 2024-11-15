Кудашов высказался о победе «Динамо» в матче против «Сибири»

Главный тренер московскогооценил игру своей команды в матче КХЛ против(2:1).

«Мы довольны, как идёт у нас выездная серия. Знали, чего ждать, были готовы. В игре были хорошие моменты, где владели преимуществом, хорошо оборонялись, были и ошибки.

Совершенно обычная игра, строго, организованно, хорошо, что выиграли», — передает слова Кудашова Чемпионат.

После этого матча московское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 33 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» встретятся с «Трактором» 17-го ноября.