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    Кудашов высказался о победе «Динамо» в матче против «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Сибирь
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Сибири» (2:1).

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    «Мы довольны, как идёт у нас выездная серия. Знали, чего ждать, были готовы. В игре были хорошие моменты, где владели преимуществом, хорошо оборонялись, были и ошибки.

    Совершенно обычная игра, строго, организованно, хорошо, что выиграли», — передает слова Кудашова Чемпионат.

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    • После этого матча московское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 33 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» встретятся с «Трактором» 17-го ноября.

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