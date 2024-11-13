«Мэйпл Лифс» провели 4 домашних игры подряд и выиграли 3 из них. В последней встрече команда проиграла 0:3 «Оттаве».
Оба коллектива находятся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции и имеют по 20 очков. «Вашингтон» идет четвертым, а «Торонто» — пятым.
Букмекеры
Эксперты не смогли четко обозначить фаворита. На стороне «Вашингтона» лишь незначительный перевес.
- Букмекеры дают такие котировки: 2.19 — победа «Вашингтона», 4.20 — ничья, 2.60 — победа «Торонто». При этом столичный клуб является фаворитом в случае овертаймов и буллитов — 1.76 против 2.04.
- У искусственного интеллекта победил «Торонто» с сухим счетом 2:0. Примечательно, что гости выиграли у «Вашингтона» в последних четырех поединках.
Где смотреть
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Торонто» смотрите на LiveCup.Run. Также там можно найти статистику, результаты, составы и коэффициенты.
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