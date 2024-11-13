будет приниматьв рамках матча регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» сыграют дома после двух выездных встреч, в рамках которых они проиграли 2:4 «Питтсбургу» и разгромили со счетом 8:1 «Сент-Луис».

«Мэйпл Лифс» провели 4 домашних игры подряд и выиграли 3 из них. В последней встрече команда проиграла 0:3 «Оттаве».

Оба коллектива находятся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции и имеют по 20 очков. «Вашингтон» идет четвертым, а «Торонто» — пятым.

Букмекеры

Эксперты не смогли четко обозначить фаворита. На стороне «Вашингтона» лишь незначительный перевес.

Букмекеры дают такие котировки: 2.19 — победа «Вашингтона», 4.20 — ничья, 2.60 — победа «Торонто». При этом столичный клуб является фаворитом в случае овертаймов и буллитов — 1.76 против 2.04 .

— победа «Вашингтона», — ничья, — победа «Торонто». При этом столичный клуб является фаворитом в случае овертаймов и буллитов — против . У искусственного интеллекта победил «Торонто» с сухим счетом 2:0. Примечательно, что гости выиграли у «Вашингтона» в последних четырех поединках.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Торонто» смотрите на LiveCup.Run. Также там можно найти статистику, результаты, составы и коэффициенты.

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