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    «Вашингтон» — «Торонто»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон» будет принимать «Торонто» в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» сыграют дома после двух выездных встреч, в рамках которых они проиграли 2:4 «Питтсбургу» и разгромили со счетом 8:1 «Сент-Луис».

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    «Мэйпл Лифс» провели 4 домашних игры подряд и выиграли 3 из них. В последней встрече команда проиграла 0:3 «Оттаве».

    Оба коллектива находятся в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции и имеют по 20 очков. «Вашингтон» идет четвертым, а «Торонто» — пятым.

    Букмекеры

    Эксперты не смогли четко обозначить фаворита. На стороне «Вашингтона» лишь незначительный перевес.

    • Букмекеры дают такие котировки: 2.19 — победа «Вашингтона», 4.20 — ничья, 2.60 — победа «Торонто». При этом столичный клуб является фаворитом в случае овертаймов и буллитов — 1.76 против 2.04.

    • У искусственного интеллекта победил «Торонто» с сухим счетом 2:0. Примечательно, что гости выиграли у «Вашингтона» в последних четырех поединках.

    Где смотреть

    Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Торонто» смотрите на LiveCup.Run. Также там можно найти статистику, результаты, составы и коэффициенты.

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