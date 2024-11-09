Епанчинцев: Нельзя так начинать период

Главный тренерподвел итог матча против(1:4).

«Нельзя так начинать период. Пропустили два лёгких гола, хотя лёгких не бывает, но не доработали в тех моментах. Хороший третий период, заставили соперника ошибаться, здорово сыграл вратарь. Перебросали соперника, что ранее у нас не получалось. Не хватило реализации и хладнокровия нашей команде, где-то вратарь хорошо сыграл, где-то на себя соперник брал. Хороший момент у Кары был», — цитирует Епанчинцева «Чемпионат».

После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции с 22 баллами.