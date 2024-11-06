«Динамо» М — «Витязь»: счет матча 4:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпобедило на своем льдусо счетом 4:3.

У победителей шайбы забрасывали Дмитрий Рашевский, Бреннан Менелл, Никита Гусев и Максим Джиошвили. Также двумя результативными передачами отметились Максим Комтуа и Игорь Ожиганов.

За «Витязь» забивали Игорь Головков, Илья Аркалов и Дерек Барак, на счету которого также два голевых паса.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) Голы: Рашевский — 5 (Комтуа), 1:48 — 1:0. Менелл — 3 (Гусев), 18:42 — 2:0. Гусев — 9 (Буруянов, Ожиганов), 24:18 — 3:0. Барак — 14 (Бучельников, Чехович), 36:23 — 3:1. Джиошвили — 4 (бол., Комтуа, Ожиганов), 56:39 — 4:1. Головков — 1 (Барак), 57:47 — 4:2. Аркалов — 2 (Бучельников, Барак), 58:46 — 4:3Вратари: Миска — Дорожко (Шикин, 24:18)Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+6+7)Штраф: 2 — 8

«Динамо» с 29 очками за 23 матча вышло на четвертое место в таблице Западной конференции. У «Витязя» 23 очка в 24 играх и девятая позиция.