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    Московское «Динамо» с минимальным счетом победило «Витязь»

    «Динамо» М — «Витязь»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» победило на своем льду «Витязь» со счетом 4:3.

    Максим Джиошвили
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    Максим Джиошвили

    У победителей шайбы забрасывали Дмитрий Рашевский, Бреннан Менелл, Никита Гусев и Максим Джиошвили. Также двумя результативными передачами отметились Максим Комтуа и Игорь Ожиганов.

    За «Витязь» забивали Игорь Головков, Илья Аркалов и Дерек Барак, на счету которого также два голевых паса.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
    Голы: Рашевский — 5 (Комтуа), 1:48 — 1:0. Менелл — 3 (Гусев), 18:42 — 2:0. Гусев — 9 (Буруянов, Ожиганов), 24:18 — 3:0. Барак — 14 (Бучельников, Чехович), 36:23 — 3:1. Джиошвили — 4 (бол., Комтуа, Ожиганов), 56:39 — 4:1. Головков — 1 (Барак), 57:47 — 4:2. Аркалов — 2 (Бучельников, Барак), 58:46 — 4:3Вратари: Миска — Дорожко (Шикин, 24:18)Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+6+7)Штраф: 2 — 8

    «Динамо» с 29 очками за 23 матча вышло на четвертое место в таблице Западной конференции. У «Витязя» 23 очка в 24 играх и девятая позиция.

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