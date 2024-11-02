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    «Адмирал» одержал разгромную победу над «Амуром», Родевальд и Завгородний набрали по три очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Адмирал
    Владивостокский «Адмирал» одержал победу над хабаровским «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» продлил серию поражений «Амура»
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    «Адмирал» продлил серию поражений «Амура»

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 5:0 в пользу «Адмирала».

    Одним из лучших в составе гостей был Джек Родевальд, в активе которого две заброшенные шайбы и результативная передача.

    Три очка также набрал Дмитрий Завгородний, отметившийся голом и двум ассистами.

    «Амур» проиграл восьмой матч подряд в КХЛ. В пяти последних матчах хабаровчане не забили ни одного гола.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Адмирал» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции — 23 очка. «Амур» находится на 11-й строчке — 12 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
    Голы: Родевальд — 6 (Фьоре, Завгородний), 0:54 — 0:1. Основин — 3 (Соколов, Муранов), 8:12 — 0:2. Родевальд — 7 (бол., Шулак, Завгородний), 18:09 — 0:3. Соколов — 1 (Муранов, Солянников), 19:13 — 0:4. Завгородний — 6 (Фьоре), 21:21 — 0:5Вратари: Бобков (Лозебников, 19:13) — ДемченкоШтраф: 8 — 6Броски: 37 (9+18+10) — 33 (16+10+7)
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