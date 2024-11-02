«Адмирал» одержал разгромную победу над «Амуром», Родевальд и Завгородний набрали по три очка

«Адмирал» продлил серию поражений «Амура» Фото: globallookpress.com
Матч в Хабаровске завершился со счетом 5:0 в пользу «Адмирала».
Одним из лучших в составе гостей был Джек Родевальд, в активе которого две заброшенные шайбы и результативная передача.
Три очка также набрал Дмитрий Завгородний, отметившийся голом и двум ассистами.
«Амур» проиграл восьмой матч подряд в КХЛ. В пяти последних матчах хабаровчане не забили ни одного гола.
«Адмирал» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции — 23 очка. «Амур» находится на 11-й строчке — 12 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Родевальд — 6 (Фьоре, Завгородний), 0:54 — 0:1. Основин — 3 (Соколов, Муранов), 8:12 — 0:2. Родевальд — 7 (бол., Шулак, Завгородний), 18:09 — 0:3. Соколов — 1 (Муранов, Солянников), 19:13 — 0:4. Завгородний — 6 (Фьоре), 21:21 — 0:5Вратари: Бобков (Лозебников, 19:13) — ДемченкоШтраф: 8 — 6Броски: 37 (9+18+10) — 33 (16+10+7)