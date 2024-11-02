«Адмирал» одержал разгромную победу над «Амуром», Родевальд и Завгородний набрали по три очка

Владивостокскийодержал победу над хабаровскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Хабаровске завершился со счетом 5:0 в пользу «Адмирала».

Одним из лучших в составе гостей был Джек Родевальд, в активе которого две заброшенные шайбы и результативная передача.

Три очка также набрал Дмитрий Завгородний, отметившийся голом и двум ассистами.

«Амур» проиграл восьмой матч подряд в КХЛ. В пяти последних матчах хабаровчане не забили ни одного гола.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Адмирал» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции — 23 очка. «Амур» находится на 11-й строчке — 12 очков.