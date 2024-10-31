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    «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в КХЛ

    «Салават Юлаев» — «Адмирал»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на выезде победил «Салават Юлаев» со счетом 4:2.

    Дмитрий Завгородний
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    Дмитрий Завгородний

    Павел Шэн, Даниил Гутик, Джек Родвальд и Дмитрий Завгородний стали авторами заброшенных шайб у «Адмирала», а за «Салават» забили Деннис Ян и Артем Горшков.

    Чемпионат КХЛ
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
    Голы: Шэн — 4 (Солянников, Николаев), 5:50 — 0:1. Гутик — 5, 18:17 — 0:2. Ян — 3 (Ефремов, Варлов), 41:27 — 1:2. Родуолд — 5 (Завгородний), 53:43 — 1:3. Завгородний — 5 (Родуолд), 58:48 — 1:4. Горшков — 1 (Великов, Ефремов), 59:40 — 2:4Вратари: Вязовой — ДемченкоШтраф: 6 — 6Броски: 35 (6+14+15) — 36 (11+16+9)

    «Адмирал» с 21 очком идет на шестой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. У «Салавата» 22 балла и четвертое место.

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