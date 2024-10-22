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    Гретцки: Овечкин побьет мой рекорд — это всего лишь вопрос времени

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки уверен, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд.

    Уэйн Гретцки
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    Уэйн Гретцки

    Гретцки забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Овечкина на данный момент 854 результативных броска.

    «Это всего лишь вопрос времени — в конце нынешнего года, в начале следующего, в любое время.

    Я хочу сказать, что он отличный игрок. Он великолепный бомбардир.

    Посмотрите на таких парней, как Бретт Халл, Марио Лемье, Майк Босси. Они не промахивались по воротам. Если ты промахиваешься, то не можешь забить.

  • Овечкин: Гретцки на моей стороне
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    • Ови, Босси, Яри Курри, Бретт Халл — они никогда не промахиваются мимо ворот. И это отличает великого бомбардира от хороших бомбардиров», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

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