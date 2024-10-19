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    «Северсталь» одержала победу над «Сибирью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Северсталь
    Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Сибирью» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Подшивалов
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    Иван Подшивалов

    Матч в Новосибирске завершился со счетом 4:2 в пользу «Северстали».

    В составе гостей авторами результативных бросков стали Адам Лишка, Давид Думбадзе, Иван Подшивалов и Николай Буренов.

    У хозяев отличились Владислав Кара и Тревор Мёрфи.

    «Северсталь» выиграла пять из шести последних матчей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Северсталь» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции — 22 очка. «Сибирь» находится на третьей строчке на Востоке — 19 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Кара — 5 (Пьянов), 1:39 — 1:0. Лишка — 3 (Абросимов), 15:38 — 1:1. Думбадзе — 2 (Кручинин), 26:27 — 1:2. Подшивалов — 3 (Кручинин), 36:01 — 1:3. Мерфи — 4 (Широков), 39:47 — 2:3. Буренов — 1 (бол., Абросимов, Пилипенко), 48:13 — 2:4Вратари: Костин (57:14) — ШостакШтраф: 4 — 2Броски: 32 (11+11+10) — 35 (12+13+10)
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