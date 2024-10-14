Звягин: Ребята в очередной раз показали свой характер

Главный тренервысказался о матче против(3:1).

«Хорошая выездная победа, обыграли сильного соперника. Рад за ребят. В очередной раз показали свой характер, показали, что для них нет таких понятий, как сдаться и опустить руки.

Согласен, что в нескольких матчах мы, пропустив ранний гол, сразу пропускали ещё. Но сегодня было хорошее начало, хотя и пропустили одну контратаку. Призывали ребят работать по плану, делать то, о чём договаривались перед матчем. Всё ведь зависит от предыгровой подготовки, нужно быть готовым ко всем ситуациям. Сегодня ребята здорово среагировали на это и все три периода ровно провели», — цитирует Звягина «Чемпионат».

Для «Трактора» это первая неудача за последние 7 игр. Он все равно остался лидером на «Востоке» с 22 очками. «Авангард» с 13 очками теперь на 9-м месте.