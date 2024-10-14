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    Звягин: Ребята в очередной раз показали свой характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Трактор
    Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о матче против «Трактора» (3:1).

    Сергей Звягин
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    Сергей Звягин

    «Хорошая выездная победа, обыграли сильного соперника. Рад за ребят. В очередной раз показали свой характер, показали, что для них нет таких понятий, как сдаться и опустить руки.

    Согласен, что в нескольких матчах мы, пропустив ранний гол, сразу пропускали ещё. Но сегодня было хорошее начало, хотя и пропустили одну контратаку. Призывали ребят работать по плану, делать то, о чём договаривались перед матчем. Всё ведь зависит от предыгровой подготовки, нужно быть готовым ко всем ситуациям. Сегодня ребята здорово среагировали на это и все три периода ровно провели», — цитирует Звягина «Чемпионат».

    Для «Трактора» это первая неудача за последние 7 игр. Он все равно остался лидером на «Востоке» с 22 очками. «Авангард» с 13 очками теперь на 9-м месте.

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