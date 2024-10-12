Хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Каролину», «Филадельфия» с Мичковым выиграла по буллитам у «Ванкувера»

За океаном ночью завершились четыре матча регулярного чемпионата/

«Каролина» — «Тампа» — 1:4

«Тампа» на своем льду обыграла «Каролину» в своем первом официальном матче в сезоне со счетом 4:1.

Первой звездой матча стал российский нападающий Никита Кучеров. Он во втором периоде сделал голевую передачу, а в третьем — забросил три шайбы, поразив пустые ворота «Харрикейнз» дважды.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) НХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Стаал — 1 (Каррье), 14:32 — 1:0. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 22:33 — 1:1. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Пол), 51:06 — 1:2. Кучеров — 2 (п.в., Гюнцель, Чернак), 57:53 — 1:3. Кучеров — 3 (п.в., Гюнцель, Хедман), 59:44 — 1:4Вратари: Андерсен (57:35 — 57:53, 58:56 — 59:44) — ВасилевскийБроски: 21 (6+11+4) — 23 (9+4+10)Штраф: 12 — 8Наши: Орлов (20.13/2/0), Свечников (17.18/5/-2) — Кучеров (21.55/3/+2)

«Каролина» — «Тампа» — 1:4

«Виннипег» — «Чикаго» — 2:1

«Виннипег» в овертайме обыграл «Чикаго» — 2:1.

Победную шайбу на 38-й секунде овертайма забросил Марк Шайфли.

«Джетс» стартовали с двух побед и лидируют в Западной конференции. «Блэкхокс» с 1 очком идут на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Чикаго» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Донато — 1 (Марун), 36:52 — 0:1. Шайфли — 2 (Элерс), 58:56 — 1:1. Шайфли — 3 (Коннор, Моррисси), 60:38 — 2:1Вратари: Хеллибак — СодерблумБроски: 35 (7+11+16+1) — 26 (6+11+8+1)Штраф: 2 — 4Наши: Наместников (14.40/1/0) — Михеев (17.30/0/-1)

«Виннипег» — «Чикаго» — 2:1

«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:3

«Вегас» был сильнее «Сент-Луиса» — 4:3.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев набрал два очка (1+1). У «Блюз» двумя голами и голевой передачей отметился российский форвард Павел Бучневич.

«Вегас» стартовал в регулярном чемпионате с двух побед. «Сент-Луис» потерпел первое поражение после двух подряд побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сент-Луис» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Голы: Бучневич — 2 (Кайру, Броберг), 6:47 — 0:1. Айкел — 1 (Барбашев, Стоун), 8:02 — 1:1. Барбашев — 3 (Стоун, Айкел), 18:13 — 2:1. Теодор — 1 (Швиндт), 22:55 — 3:1. Бучневич — 3 (бол., Кайру, Фолк), 27:29 — 3:2. Руа — 1 (Теодор, Пьетранджело), 52:53 — 4:2. Томас — 1 (Бучневич, Парэйко), 55:04 — 4:3Вратари: Хилл — БиннингтонБроски: 28 (9+13+6) — 22 (7+6+9)Штраф: 4 — 4Наши: Барбашев (18.11/3/+2), Дорофеев (12.00/0/0) — Бучневич (20.39/4/+2), Торопченко (9.59/1/-1)

«Вегас» — «Сент-Луис» — 4:3

«Ванкувер» — «Филадельфия» — 2:3 Б

«Филадельфия» в гостях победила «Ванкувер» в серии буллитов — 3:2.

Первый матч за «Флайерз» провел российский нападающий Матвей Мичков. Победный буллит забросил Морган Фрост. В основное время за «Флайерз» отличились Тайсон Ферстер и Кэмерон Йорк.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Нильс Хегландер и Тедди Блюгер.

Для «Ванкувера» это вторая подряд неудача на старте сезона. «Филадельфия» одержала победу в первой игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Филадельфия» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Хегландер — 1 (Гарлэнд), 12:55 — 1:0. Форстер — 1 (бол., Фараби, Бринк), 17:24 — 1:1. Блюгерс — 1 (Форборт, Сутер), 31:25 — 2:1. Йорк — 1 (Пелинг, Хэтэуэй), 42:48 — 2:2Победный буллит: ФростВратари: Ланкинен — ЭрссонБроски: 26 (12+5+8+1) — 0 (0+0+0+0)Штраф: 8 — 0Наши: — — Замула (19.31/1/-2), Мичков (18.32/5/0)