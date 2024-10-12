Кудашов: Закрыли таблицу, заклеили наш профиль и начали работать с нуля

Главный тренердал свою оценку победе над(4:2).

«Сегодня не разочаровали болельщиков, отдельная им благодарность. Энергия передалась игрокам, которые показали целостную игру от начала и до конца. Да, были моменты, над которыми нам нужно работать. Но не было вольностей, которые не позволяли нам победить в прошлых матчах.

Я уже ответил, мы отступили назад во всем: подготовка, атмосфера. Закрыли таблицу, заклеили наш профиль и начали работать с нуля.

Уверенность перерастает в самоуверенность, с нами это и происходит. Отпустили вожжи. Думали, что можно такое делать, а жизнь наказывает и выбраться тяжело. Не думаю, что период закончился, он еще будет идти, хотя время прошло уже, пора бы. Когда стабилизируется, тогда всё будет хорошо», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. «Салават Юлаев» располагается на 7-й позиции (14 баллов).