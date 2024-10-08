«Северсталь» — «Динамо» Мн: счет матча 3:2 бул., обзор голов

Иван Подшивалов Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью со счетом 2:2.
Дублем у хозяев отметился Иван Подшивалов. Победный буллит забросил Александр Скоренов.
По одной шайбе у гостей забросили Вадим Мороз и Андрей Стась.
Чемпионат КХЛ
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Мороз — 6 (Волков, Шипачев), 9:25 — 0:1. Стась — 2 (Мелош), 36:28 — 0:2. Подшивалов — 1 (мен.), 41:35 — 1:2. Подшивалов — 2 (Барберио, Скоренов), 49:10 — 2:2Победный буллит: СкореновВратари: Самойлов — ВельмакинБроски: 39 (4+12+16+7) — 41 (11+14+14+2)Штраф: 6 — 8
Для минского клуба это третье поражение кряду.
«Северсталь» идет теперь пятой с 16 очками на «Западе». «Динамо» Мн (13) — на 7-й позиции.