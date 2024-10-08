ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул
    Все новости спорта

    «Северсталь» победила минское «Динамо» по буллитам

    «Северсталь» — «Динамо» Мн: счет матча 3:2 бул., обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» смогла обыграть минское «Динамо» только в серии буллитов — 3:2.

    Иван Подшивалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Подшивалов

    Основное время завершилось вничью со счетом 2:2.

    Дублем у хозяев отметился Иван Подшивалов. Победный буллит забросил Александр Скоренов.

    По одной шайбе у гостей забросили Вадим Мороз и Андрей Стась.

    Чемпионат КХЛ
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Мороз — 6 (Волков, Шипачев), 9:25 — 0:1. Стась — 2 (Мелош), 36:28 — 0:2. Подшивалов — 1 (мен.), 41:35 — 1:2. Подшивалов — 2 (Барберио, Скоренов), 49:10 — 2:2Победный буллит: СкореновВратари: Самойлов — ВельмакинБроски: 39 (4+12+16+7) — 41 (11+14+14+2)Штраф: 6 — 8

    Для минского клуба это третье поражение кряду.

    «Северсталь» идет теперь пятой с 16 очками на «Западе». «Динамо» Мн (13) — на 7-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» не уступит кризисному «Адмиралу»
  • «Трактор» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • В матче Фрица и Руне будет больше 25 геймов?
  • Фриц — Руне. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Прикарпатье» победит на своем поле, «Орлеан» и «Валансьен» порадуют голами
  • Экспресс дня 9 октября. Прогноз и ставки
  • 5.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Завтра в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Пайсанду — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Меньшик — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Гуарани
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие