Разин — о разгроме ЦСКА: У нас получился идеальный матч

Главный тренер «Металлурга»остался доволен разгромом московского ЦСКА в матче КХЛ со счетом 7:0.

«Идеальная игра в нашем исполнении: не пропустили, много забили, большинство хорошо сработало. Рад, что не бросили играть в третьем периоде, очень дисциплинированно его провели.

Почему Михайлис так редко забивает? Я уже говорил: они приехали после олимпийской квалификации, где они играли три матча, где он выходил практически по полчаса, может, 25 минут, игры через день были.

Он сильно наелся, приехал, был в яме: сейчас немного отходит. Тем более он парень такой, немножко себя сжирал, если не получалось. Надеюсь, раскрепостится после гола, набрал пять очков.

Хватит эмоций на следующую игру после 7:0? Обычно много эмоций забирают игры "кость в кость", матчи с овертаймом. Сегодня всё пошло по накатанной, третий период сыграли по заданию, мало эмоций выплеснули. Надеюсь, что быстренько отойдём и будем готовыми к "Спартаку", — сказал Разин "Чемпионату".

После этой победы магнитогорский клуб поднялся на восьмое место в Восточной конференции с 10 очками после 12 матчей.