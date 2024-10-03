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    Квартальнов: Здорово сыграли в меньшинстве, но не нужно было столько удаляться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против СКА (0:3).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «На первой минуте первый гол, знаете — как душ пропустили. Хороший второй период, сыграли очень неплохо. В третьем имели много моментов, но с этим соперником надо забивать. Как нам забили, второй бросок, бум — она там. Такого гвоздя нам не хватило с реализацией. Здорово сыграли в меньшинстве, но не нужно было столько удаляться. И блёклое большинство», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 15-ю очками в копилке. Минское «Динамо» — на 6-й строчке (12).

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