Квартальнов: Здорово сыграли в меньшинстве, но не нужно было столько удаляться

Главный тренер минскоговысказался о матче против(0:3).

«На первой минуте первый гол, знаете — как душ пропустили. Хороший второй период, сыграли очень неплохо. В третьем имели много моментов, но с этим соперником надо забивать. Как нам забили, второй бросок, бум — она там. Такого гвоздя нам не хватило с реализацией. Здорово сыграли в меньшинстве, но не нужно было столько удаляться. И блёклое большинство», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 15-ю очками в копилке. Минское «Динамо» — на 6-й строчке (12).