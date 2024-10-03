Кудашов: Нужно продолжать работать. Это единственный способ, который есть

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(1:4).

«С одним голом не выиграть, потому что и большинства была достаточно, и моментов было достаточно. Пропускаем легко, притом делаем неправильные вещи, а вот с забиванием у нас очень большая проблема.

Что делать? Продолжать работать. Это единственный способ, который есть. Другого тут не дано. Надо уделять внимание отдельным элементам. И важен психологический момент, когда команда верит и хочет. Этот гол надо всё равно заслужить. Но это работа», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

После этого матча «Трактор» занимает 3-е место в таблице Востока с 16-ю очками, а московское «Динамо» — на 8-й позиции Запада (11).