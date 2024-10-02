«Ак Барс» — «Амур»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв родных стенах по буллитам победилсо счетом 3:2.

В основное время на голы Евгения Грачева и Алекса Гальченюка хозяева ответили точными бросками Семена Терехова и Дмитрия Яшкина. Победный буллит на счету Яшкина.

Чемпионат КХЛ «Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Грачев — 1, 14:03 — 0:1. Терехов — 2 (Семенов, Лямкин), 46:02 — 1:1. Яшкин — 6 (бол., Лямкин, Барабанов), 57:49 — 2:1. Гальченюк — 2 (бол., Мищенко, Хохлачев), 59:58 — 2:2Победный буллит: ЯшкинВратари: Мифтахов — БобковШтраф: 8 — 6Броски: 39 (12+13+11+3) — 41 (13+13+13+2)

«Ак Барс» одержал седьмую подряд победу в КХЛ и с 16 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Амур» с 7 баллами находится на 11-й строчке Востока.