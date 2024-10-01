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    «Куньлунь» в волевом стиле переиграл «Салават Юлаев»

    «Салават Юлаев» — «Куньлунь»: счет матча 2:5, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на выезде победил «Салават Юлаев» со счетом 5:2.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    На голы Данила Алалыкина и Джошуа Ливо гости ответили дублем Тайлера Граоваца и голами Лукаса Локхарта, Дэнни О'Ригана и Хадсона Элинюка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:5 (0:0, 2:0, 0:5)
    Голы: Алалыкин — 1 (бол., Сучков, Ефремов), 23:23 — 1:0. Ливо — 5 (Хафизуллин, Хмелевский), 36:28 — 2:0. Граовац — 3 (С. Фу, Локхарт), 47:23 — 2:1. Граовац — 4 (Йип, Кленденинг), 50:50 — 2:2. Локхарт — 2 (бол.), 53:41 — 2:3. О`Риган — 1 (бол., Юрчо, Якупов), 54:05 — 2:4. Элинюк — 1 (п.в., Локхарт), 59:47 — 2:5Вратари: Самонов (Вязовой, 54:05, 58:41 — 59:47) — КейзерШтраф: 10 — 12Броски: 29 (12+12+5) — 31 (5+9+17)

    «Куньлунь» одержал вторую победу подряд, набрал 10 очков и занимает 8‑е место в Западной конференции. «Салават Юлаев» с 12 баллами идет 5‑м на Востоке.

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