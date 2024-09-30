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    Григоренко о поражении СКА: Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар
    Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о сенсационном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:5).

    Михаил Григоренко — нападающий СКА
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    Михаил Григоренко — нападающий СКА

    «Матч мы начали не очень качественно, пропустили необязательные лёгкие голы. Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника.

    Из позитивных моментов отмечу, что удалось забросить три шайбы в концовке. Немного не хватило времени, но отыгрываться с 1:5 — не идеальная ситуация», — приводит слова Григоренко «Охтинский пресс-центр».

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    • После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 13-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против минского «Динамо» 3-го октября.

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