Григоренко о поражении СКА: Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника

Михаил Григоренко — нападающий СКА Фото: globallookpress.com
«Матч мы начали не очень качественно, пропустили необязательные лёгкие голы. Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника.
Из позитивных моментов отмечу, что удалось забросить три шайбы в концовке. Немного не хватило времени, но отыгрываться с 1:5 — не идеальная ситуация», — приводит слова Григоренко «Охтинский пресс-центр».
После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 13-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против минского «Динамо» 3-го октября.