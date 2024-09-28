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    Кузнецов пропустит из-за травмы как минимум два месяца

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    Нападающий СКА Евгений Кузнецов выбыл из строя как минимум на несколько месяцев. Об этом сообщил главный тренер санкт-петербургской команды Роман Ротенберг.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Кузнецов получил травму в матче КХЛ против «Северстали».

    «После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца.

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    • Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. Мы не будем форсировать подготовку — нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100%.

    Женя — лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке — не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА.

    Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу, и в дальнейшем тоже будем побеждать в том числе и за него.

    Искренне желаю Жене здоровья и скорейшего выздоровления, с нетерпением ждем его полного восстановления и возвращения на лед!», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

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    • Кузнецов провел в текущем сезоне девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков.

    Напомним, в конце июля Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА.

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