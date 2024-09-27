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    СКА и «Северсталь» устроили голевую перестрелку в матче КХЛ

    СКА — «Северсталь»: счет матча 8:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Северсталь
    СКА обыграл «Северсталь» (8:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Василий Глотов — нападающий СКА
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    Василий Глотов — нападающий СКА

    В составе хозяев дублем отметился Валентин Зыков, а по шайбе забросили Михаил Воробьёв, Иван Демидов, Владимир Алистров, Марат Хайруллин, Василий Глотов и Арсений Грицюк.

    У СКА ассистентский покер оформил защитник Андрей Педан, а 3 голевых передачи записал на свой счет Тони Деанджело.

    В составе «Северстали» голами отличились Никита Коростелёв, Роман Абросимов, Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин и Адам Лишка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 8:5 (5:2, 3:1, 0:2).
    Голы: Коростелев — 5 (бол., Аймурзин, Пилипенко), 6:52 — 0:1. Зыков — 4, 7:03 — 1:1. Абросимов — 2 (Подшивалов), 7:25 — 1:2. Воробьев — 3 (Толчинский, Педан), 8:33 — 2:2. Демидов — 4 (Деанджело, Педан), 12:00 — 3:2. Алистров — 1 (Деанджело, Педан), 13:23 — 4:2. Хайруллин — 3 (Воробьев, Выдренков), 14:55 — 5:2. Зыков — 5 (Деанджело, Галенюк), 28:20 — 6:2. Пилипенко — 7 (Аймурзин, Ильин), 34:24 — 6:3. Глотов — 1 (Зыков, Педан), 36:25 — 7:3. Грицюк — 3 (Глотов), 39:18 — 8:3. Аймурзин — 6 (Ильин), 47:18 — 8:4. Лишка — 2 (бол., Пилипенко), 54:50 — 8:5Вратари: Плешков (Серебряков, 40:00) — Самойлов (Шостак, 13:23)Броски: 42 (19+13+10) — 44 (13+18+13)Штраф: 33 — 6

    После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе, а «Северсталь» располагается на 6-й позиции (10 баллов).

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