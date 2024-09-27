Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Пару раз потеряли концентрацию

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:4 Б).

«Получился открытый хоккей. Обе команды в первых двух периодах создавали много голевых ситуаций. Пару раз потеряли концентрацию, пропустили голы. Перед третьим периодом проигрывали в две шайбы. Но никакого уныния не было, мы знали, как играть и выходить из этой ситуации.

В третьей двадцатиминутке перешли на три тройки, в хорошем темпе провели этот отрезок. Переиграли соперника по броскам и заработали хороший результативный балл. Но в серии буллитов, к сожалению, немного не хватило. Парни отработали здорово, несмотря на то, что проиграли по буллитам. Тем не менее, считаю результат позитивным, понравилась игра. Общий настрой, общее желание и общая целеустремлённость присутствовали, это радует», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Нижнекамская команда занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 10-ю очками в активе. В следующем матче «Нефтехимик» сыграет против московского «Динамо» 29-го сентября.