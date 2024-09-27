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    Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Пару раз потеряли концентрацию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Лада
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (5:4 Б).

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Получился открытый хоккей. Обе команды в первых двух периодах создавали много голевых ситуаций. Пару раз потеряли концентрацию, пропустили голы. Перед третьим периодом проигрывали в две шайбы. Но никакого уныния не было, мы знали, как играть и выходить из этой ситуации.

    В третьей двадцатиминутке перешли на три тройки, в хорошем темпе провели этот отрезок. Переиграли соперника по броскам и заработали хороший результативный балл. Но в серии буллитов, к сожалению, немного не хватило. Парни отработали здорово, несмотря на то, что проиграли по буллитам. Тем не менее, считаю результат позитивным, понравилась игра. Общий настрой, общее желание и общая целеустремлённость присутствовали, это радует», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

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