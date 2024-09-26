Заварухин: Парни переломили себя и хорошо провели второй период

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:2).

«Приятная атмосфера хоккейная в Новосибирске. Приятно сюда приезжать и особенно побеждать. Тяжёлый выезд у нас, облетели страну. Опасались первого периода, знали, что "Сибирь" хорошо начинали. У соперника классное большинство.

Здорово, что парни переломили себя и хорошо провели второй период. Сначала сами наказали соперника за ошибки, а в третьем периоде безобразно сыграли, дав сопернику кислорода своими дешёвыми удалениями. А так, на выезде команда смотрелась здорово, но есть резервы, некоторые лидеры могут прибавлять.

Трямкин и Широков — друзья, толчок Никиты был дружеским. Хочу сказать слова благодарности Сергею, который в прошлых сезонах помогал нам. Респект ему, приятно было поработать с Широковым. То, что сегодня сыграет Галкин, было запланировано заранее», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 15-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ак Барса» 29-го сентября.