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    Заварухин: Парни переломили себя и хорошо провели второй период

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Сибирь
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).

    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»
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    Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста»

    «Приятная атмосфера хоккейная в Новосибирске. Приятно сюда приезжать и особенно побеждать. Тяжёлый выезд у нас, облетели страну. Опасались первого периода, знали, что "Сибирь" хорошо начинали. У соперника классное большинство.

    Здорово, что парни переломили себя и хорошо провели второй период. Сначала сами наказали соперника за ошибки, а в третьем периоде безобразно сыграли, дав сопернику кислорода своими дешёвыми удалениями. А так, на выезде команда смотрелась здорово, но есть резервы, некоторые лидеры могут прибавлять.

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    • Трямкин и Широков — друзья, толчок Никиты был дружеским. Хочу сказать слова благодарности Сергею, который в прошлых сезонах помогал нам. Респект ему, приятно было поработать с Широковым. То, что сегодня сыграет Галкин, было запланировано заранее», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Автомобилист» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 15-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ак Барса» 29-го сентября.

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