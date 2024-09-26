2-й таймТоттенхэм — КарабахОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын Мин«Тоттенхэм» — «Карабах». Онлайн
  • 23:55
    • «Атлетико» вырвал победу у «Сельты»
    Все новости спорта

    Источник: Нападающий СКА Галимов перейдет в «Барыс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Барыс Трансферы
    Нападающий СКА Эмиль Галимов станет игроком «Барыса». Об этом сообщает «Матч ТВ».

    Эмиль Галимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Галимов

    Стало известно, что Галимов перейдет в «Барыс» уже в пятницу, 27-го сентября. Казахстанская команда получит форварда бесплатно.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что СКА по правилам КХЛ не может добавить новичка команды Тони Дианжело в заявку. После того, как Галимов перейдет в «Барыс» защитник сможет выступать за команду из Санкт-Петербурга.

  • «Автомобилист» — лидер Востока, победные серии «Адмирала» и «Сибири», неудачная полоса «Торпедо»
  • КХЛ: обзор третьей игровой недели
  • 23/09/2024

    • В нынешнем сезоне нападающий не сыграл ни одного матча за СКА. В сезоне 2023/2024 Галимов провел 28 матчей и набрал 6 (1+5) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ренн» доставит проблем парижанам?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Хозяева должны наказать соперника
  • «Оренбург» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Ак Барс» имеет более весомые доводы для победы?
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оренбург — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фис — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фернандес — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие