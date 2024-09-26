Источник: Нападающий СКА Галимов перейдет в «Барыс»

Нападающийстанет игроком. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Стало известно, что Галимов перейдет в «Барыс» уже в пятницу, 27-го сентября. Казахстанская команда получит форварда бесплатно.

Ранее в СМИ сообщали о том, что СКА по правилам КХЛ не может добавить новичка команды Тони Дианжело в заявку. После того, как Галимов перейдет в «Барыс» защитник сможет выступать за команду из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне нападающий не сыграл ни одного матча за СКА. В сезоне 2023/2024 Галимов провел 28 матчей и набрал 6 (1+5) очков.