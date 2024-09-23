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    В минском «Динамо» сообщили о подписании контракта с Тирни

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    Канадский нападающий Крис Тирни стал игроком минского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «зубров».

    Крис Тирни
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    Крис Тирни

    Стало известно, что Тирни подписал контракт с клубом до конца нынешнего сезона. По данным журналиста СЭ Артура Хайруллина, нападающий заработает 400 тысяч долларов за сезон.

    В прошлом сезоне Тирни выступал в НХЛ за «Нью-Джерси», где провел 52 матча, забросил 4 шайбы и сделал 8 голевых передач.

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    • Всего нападающий принял участие в 689-и матчах в НХЛ, выступая за «Сан Хосе», «Оттаву», «Флориду», «Монреаль» и «Нью-Джерси». За период выступления в Национальной лиге Тирни набрал 260 (85+175) очков.

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