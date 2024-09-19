«Сочи» — СКА: счет матча 4:7, обзор голов

Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между

В нем победу со счетом 7:4 одержали армейцы, уступая по ходу игры 1:2.

За СКА шайбы забросили Григорий Кузьмин, Александр Никишин, Степан Фальковский, Валентин Зыков, Захар Бардаков и Иван Демидов (дубль). У «Сочи» авторами голов стали Михал Криштоф, Даниил Авершин и Тимур Хафизов (дубль).

Чемпионат КХЛ «Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:7 (2:3, 0:3, 2:1) Голы: Криштоф — 2 (Ибрагимов, Попов), 4:54 — 1:0. Кузьмин — 1 (Кузнецов), 6:23 — 1:1. Авершин — 1 (Хафизов, Сероух), 12:56 — 2:1. Никишин — 1 (Демидов, Кузнецов), 15:50 — 2:2. Фальковский — 2 (Демидов), 18:37 — 2:3. Зыков — 2 (Грицюк, Фальковский), 27:19 — 2:4. Бардаков — 1 (Фальковский), 31:11 — 2:5. Демидов — 2 (Кузьмин, Кузнецов), 34:58 — 2:6. Хафизов — 1 (Сероух, Волков), 42:54 — 3:6. Хафизов — 2 (Сероух), 46:10 — 4:6. Демидов — 3 (п.в.), 58:40 — 4:7Вратари: Иванов (Заврагин, 27:19, 58:31 — 58:40) — СеребряковБроски: 30 (8+11+11) — 33 (7+19+7)Штраф: 4 — 4

СКА с 7 очками теперь занимает пятое место на «Западе». «Сочи» с 4 очками остался на 11-й позиции.