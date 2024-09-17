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    Плющев: Неудачи «Металлурга» закономерны, Разин слишком рано надел корону

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг КХЛ
    Известный тренер Владимир Плющев поделился мнением о проблемах магнитогорского «Металлурга» на старте нового сезона КХЛ.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Если честно, то старт "Магнитки" действительно немножко удивил. После тех выступлений Андрея Разина есть определенные закономерности. Такие вещи всегда обычно выводят команду из равновесия, а также дают дополнительный настрой соперникам.

    Нельзя так рано надевать корону, поскольку любое завоевание надо отстаивать. Когда человек ведет себя некорректно в отношении коллег по цеху и болельщиков, уводя команду со льда, то это всё неспроста.

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    • Я читал выступление олимпийского чемпиона Александра Пашкова, и он правильно всё сказал, что это закономерно. Когда Разин и другие тренеры начинают жаловаться на лазарет, это говорит только о том, что неправильно была проведена предсезонная подготовка.

    Если в начале сезона ребята получают травмы любого характера, это свидетельствует о том, что их организм не готов к той борьбе, к которой должны были быть готовы. Значит, предсезонка была проведена неквалифицированно. Они, может, посчитали, что пусть тренируется тот, кто играть не умеет», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

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