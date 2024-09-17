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    Кравец о поражении «Куньлуня»: Счет говорит сам за себя

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:7).

    Михаил Кравец — главный тренер «Куньлуня»
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    Михаил Кравец — главный тренер «Куньлуня»

    «Я думаю, что, во-первых, счёт говорит сам за себя. Знали, что соперник будет настроен, готов, просили в первом периоде сыграть правильно, аккуратно. К сожалению, сегодня практически вообще ничего правильного не сделали. Положительное сегодня было то, что много раз выстояли в меньшинстве, хотя очень много удалений, это тоже плохо. Бывает, складываются так игры, надо готовиться к следующей игре. Сегодня мы положительного очень мало сделали.

    В этой поездке (на Дальний Восток) всегда очень важен первый период. Если мы с "Амуром" сыграли по-другому, то сегодня было допущено очень много ошибок, особенно в первом периоде, и счёт мог быть не 2:1, а 4:1, хорошо вратарь подтащил, но вратарю тоже нужно помогать и не делать ошибок. Может не получаться что-то, но сначала нужно сделать всё в обороне правильно. К сожалению, этого не было», — сказал Кравец на пресс-конференции.

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