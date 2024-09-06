«Куньлунь» — «Адмирал»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

на своей площадке одолел(5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе китайской команды дублем отметился Томаш Юрчо, а по голу записали на свой счет Колин Кэмпбелл и Наиль Якупов.

У «Адмирала» хет-трик оформил Егор Петухов, а еще один гол записал на свой счет Степан Старков.

В овертайме сильнее оказался «Куньлунь». Дубль в этом матче оформил нападающий «драконов» Наиль Якупов.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Куньлунь РС» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) Голы: Юрчо — 1 (буллит), 10:23 — 1:0. Старков — 1 (Гутик, Шэн), 11:51 — 1:1. Кэмпбелл — 2, 20:54 — 2:1. Якупов — 2 (Граовац), 22:03 — 3:1. Петухов — 1 (бол., Солянников, Шэн), 28:01 — 3:2. Юрчо — 2 (Шартье, Уилки), 52:19 — 4:2. Петухов — 2 (Гутик, Шэн), 54:38 — 4:3. Петухов — 3 (бол., Солянников, Гутик), 56:54 — 4:4. Якупов — 3 (Граовац), 60:30 — 5:4Вратари: Смит — Демченко (Коновалов, 22:03)Броски: 32 (9+10+12+1) — 25 (15+2+8+0)Штраф: 6 — 4

После этого матча «Куньлунь» занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 4 очками в копилке. «Адмирал» — на 3-й позиции Востока (3 балла).