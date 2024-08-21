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    Слепышев: Ради перехода в «Динамо» пришлось пойти на понижение зарплаты

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    Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев высказался о своем переходе в московский клуб.

    Антон Слепышев
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    Антон Слепышев

    «Переговоры проходили достаточно быстро, "Динамо" вышло на связь, обозначило свои цели, задачи. Достаточно быстро согласился на их условия, буквально пара звонков, и я принял предложение. Со мной связались летом, в межсезонье.

    Конечно, мы долго в Москве. Дети тут ходят в школу, семья привыкла тут жить. Этот фактор сыграл, разумеется.

    Понижение зарплаты? Это естественно, чтобы принять предложение от хорошей команды с большими задачами и остаться в Москве, пришлось пойти на понижение условий. Это нормально, я считаю», — приводит слова Слепышева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо», взамен получив защитника Ивана Патрихаева.

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