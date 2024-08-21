Слепышев: Ради перехода в «Динамо» пришлось пойти на понижение зарплаты

Нападающий московскоговысказался о своем переходе в московский клуб.

«Переговоры проходили достаточно быстро, "Динамо" вышло на связь, обозначило свои цели, задачи. Достаточно быстро согласился на их условия, буквально пара звонков, и я принял предложение. Со мной связались летом, в межсезонье.

Конечно, мы долго в Москве. Дети тут ходят в школу, семья привыкла тут жить. Этот фактор сыграл, разумеется.

Понижение зарплаты? Это естественно, чтобы принять предложение от хорошей команды с большими задачами и остаться в Москве, пришлось пойти на понижение условий. Это нормально, я считаю», — приводит слова Слепышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо», взамен получив защитника Ивана Патрихаева.