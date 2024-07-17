Шестеркин рассказал о сильных качествах Тарасенко

Российский голкипервысказался о своем соотечественнике нападающем, который будет выступать за

«Тарасенко? Двукратный, легенда. Поздравил его, мы созвонились. Подумал, мало ли, судьба вновь сведёт в одной команде, но подписал с "Детройтом". Хорошо, что ни с кем-то рядом, не хочется играть против него четыре матча.

У него очень сильный и точный бросок, бросает без подготовки. Мы с ним тренировались летом, просил его: "Мне, пожалуйста, сюда". Будет идеально бросать в одну точку. Когда против него играешь, то немного напрягаешься», — сказал Шестеркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».

Напомним, что Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2023/2024, нападающий вместе с «Флоридой» в финале обыграл «Эдмонтон» со счетом в серии 4:3.