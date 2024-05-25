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    Ассист Панарина помог «Рейнджерс» победить «Флориду» и сравнять счет в серии

    «Рейнджерс» — «Флорида»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» в овертайме обыграл «Флориду» со счетом 2:1.

    Артемий Панарин («Рейнджерс»)
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    Артемий Панарин («Рейнджерс»)

    На гол Винсента Трочека гости ответили точным броском Картера Верхэге.

    В итоге все решилось в овертайме, где победу «Рейнджерс» принес Барклай Гудроу.

    Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков. Его коллега по амплуа Игорь Шестеркин «Рейнджерс» сделал 26 сэйвов. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
    «Рейнджерс» — «Флорида» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Трочек — 7 (Фокс, Панарин), 4:12 — 1:0. Верхэге — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 18:09 — 1:1. Гудроу — 4 (Трочек, Труба), 74:01 — 2:1Вратари: Шестеркин — БобровскийШтраф: 8 — 12Броски: 31 (8+9+8+6) — 26 (7+9+5+5)Наши: Панарин (26.25/3/+1) — Куликов (17.35/1/0), Тарасенко (17.16/1/0)

    Таким образом, счет в серии стал равным — 1:1.

    «Рейнджерс» — «Флорида» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
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