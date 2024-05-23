Дыбленко: Хочу, чтобы ребята из России привезли Кубок Стэнли сюда

Защитникхочет, чтобы российские хоккеисты стали обладателями Кубка Стэнли в нынешнем сезоне.

«Вот "Эдмонтона" не надо. Я хочу, чтобы ребята из России выиграли. Тот же Бобровский, например. Очень хочется, чтобы Сергей стал чемпионом. Все русские ребята. Вот честно. Вообще неважно, кто из них. За всех порадуюсь. Главное — не "Эдмонтон". "Эдмонтон" мы отсекаем.

Это мое мнение. Я хочу, чтобы ребята из России привезли Кубок сюда. Если разрешат. Не разрешат? Ну ладно. Зато там пофоткаются и опять напомнят, что у русских ребят снова появился Кубок Стэнли», — цитирует Дыбленко «Комсомольская правда».

Напомним, что «Флорида» выиграла у «Рейнджерс» в 1-м матче полуфинала розыгрыша Кубка Стэнли со счетом 3:0 (счет в серии 1:0).