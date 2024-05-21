Бенуа Гру о назначении в «Трактор»: Меня подкупил профессионализм организации

Новый главный тренервысказался о своем назначении в челябинский клуб.

«Впервые "Трактор" вышел на связь со мной еще в октябре прошлого года. Тогда Алекс Волков интересовался в целом моим интересом продолжить карьеру в КХЛ. Однако на тот момент я находился в Швейцарии, и мне нужно было время, чтобы подготовиться.

Россия — это совершенно другой хоккей, это совершенно другой язык, это совершенно другая культура. Не думаю, что это было подходящее время, чтобы принять команду. Через какое-то время Волков набрал снова и спросил, есть ли у меня интерес приехать в Челябинск в межсезонье.

После этого я сразу начал обзванивать людей, которых знаю и которым доверяю, — это были и тренеры, и хоккеисты, которые работали со мной. Все они говорили, что КХЛ — хорошее место для развития. Кто-то даже сказал, что КХЛ — это русская НХЛ. Когда собрал информацию и получил исчерпывающие ответы на все мои вопросы от клуба, пришел к выводу, что "Трактор" — правильное место для продолжения карьеры.

Меня подкупил профессионализм организации. Для меня это новый вызов, которого жду с нетерпением.

Зак Фукале был основным консультантом? Да, Зак был одним из тех людей, которые консультировали меня. Я работал с ним и в молодежной сборной Канады, и в "Сиракьюзе". Он, без сомнения, замечательный человек и отличный вратарь. Набирал ему еще в октябре.

Все, что Фукале рассказал мне о команде, болельщиках и городе, было исключительно положительным. Его мнение реально подтолкнуло меня к переезду в Россию, потому что Зак — один из тех людей, кому я доверяю, — сказал Гру СЭ.

Напомним, что "Трактор" дошел до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина, где проиграл "Локомотиву" со счетом в серии 0:4. После этого главный тренер команды Алексей Заварухин был уволен со своего поста, а на его замену пришел Бенуа Гру.