Польша — Франция: счет матча 2:4, обзор голов

Сборнаяодолела(4:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

В составе французской сборной дублем отметился Джастин Аддамо, забросив все свои шайбы еще в 1-м периоде. Еще по голу записали на свой счет Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар.

Польша ответила 2 шайбами, отличились Доминик Пас и Бартош Фрашко.

Чемпионат мира. Группа В. Польша — Франция — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) Голы: Аддамо — 1 (Трей, Галле), 8:47 — 0:1. Аддамо — 2 (К. Бозон, Овитю), 11:32 — 0:2. Да Коста — 2 (Шакиашвили), 24:21 — 0:3. Белльмар — 2 (бол., Да Коста, Овитю), 27:46 — 0:4. Пась — 1 (Зигмунт, Валега), 36:08 — 1:4. Фрашко — 1 (Вронка), 37:39 — 2:4Вратари: Мюррэй (Фучик, 26:07) — ИлоненБроски: 25 (3+11+11) — 32 (10+15+7)Штраф: 8 — 8

После этого матча Франция занимает 5-е место в группе В с 4 очками в активе. Польша — на 8-й позиции (1 балл).