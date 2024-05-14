ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаСозданы друг для друга
  • 00:31
    • «Реал» разгромил «Алавес», у Винисиуса — дубль
  • 23:58
    • Дубль Холанна обеспечил «Манчестер Сити» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
  • 22:45
    • «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России
    Все новости спорта

    Гол Да Косты помог сборной Франции обыграть Польшу в матче ЧМ

    Польша — Франция: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Франции
    Сборная Франции одолела Польшу (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе французской сборной дублем отметился Джастин Аддамо, забросив все свои шайбы еще в 1-м периоде. Еще по голу записали на свой счет Стефан Да Коста и Пьер-Эдуар Белльмар.

    Польша ответила 2 шайбами, отличились Доминик Пас и Бартош Фрашко.

    Чемпионат мира. Группа В.
    Польша — Франция — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
    Голы: Аддамо — 1 (Трей, Галле), 8:47 — 0:1. Аддамо — 2 (К. Бозон, Овитю), 11:32 — 0:2. Да Коста — 2 (Шакиашвили), 24:21 — 0:3. Белльмар — 2 (бол., Да Коста, Овитю), 27:46 — 0:4. Пась — 1 (Зигмунт, Валега), 36:08 — 1:4. Фрашко — 1 (Вронка), 37:39 — 2:4Вратари: Мюррэй (Фучик, 26:07) — ИлоненБроски: 25 (3+11+11) — 32 (10+15+7)Штраф: 8 — 8

    После этого матча Франция занимает 5-е место в группе В с 4 очками в активе. Польша — на 8-й позиции (1 балл).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Для «Зенита» настал момент истины
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Аталанта» и «Ювентус» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Проиграет ли «Манчестер Юнайтед» дома «Ньюкаслу»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Остапенко — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Табило — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие