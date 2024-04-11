Агент Радулова: О завершении карьеры даже не разговаривали

Агент, представляющий интересы нападающего, высказался о будущем хоккеиста.

«Мы разговариваем с Александром и ждем от него ответа касательно своего будущего, плюс мы пообщаемся с будущим главным тренером "Ак Барса". Если точки соприкосновения с обеих сторон будут найдены, то он останется в клубе. Пока мы даже о финансах не говорим.

Завершение карьеры? Пока об этом мы не разговаривали. Кто‑то по весне об этом заявил, но ближе к лету у людей обострение должно пройти и, надеюсь, люди перестанут писать всякие гадости», — цитирует Черныха «Матч ТВ».

Контракт Радулова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля.