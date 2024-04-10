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    В «Ладе» сообщили о переговорах с тремя игроками основного состава

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о ходе переговоров с нападающими Михаилом Фисенко и Дмитрием Кугрышевым, а также с защитником Максимом Березиным.

    Дмитрий Кугрышев
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    Дмитрий Кугрышев

    «Лада ведет переговоры по продлению контрактов с Михаилом Фисенко, Дмитрием Кугрышевым и Максимом Березиным, они входят в завершающую стадию», — сказал Якубов Чемпионату.

    «Лада» вылетела в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Авангадом» (счет в серии 1:4). По итогам регулярного чемпионата команда Олега Браташа заняла 7-е место на Востоке.

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    • В сезоне 2023/2024 Кугрышев провел 72 матча за «Ладу» и набрал 34 (13+21) очка. Фисенко принял участие в 63-х встречах, забросил 3 шайбы и оформил 12 ассистов. Березин набрал 19 (3+16) очков в 72-х встречах.

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