Никитин: Мы не можем контролировать соперника, если ты не контролируешь себя

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Тяжёлая победа, готовимся дальше. Я не могу комментировать, как там "Трактор", мы концентрировались на своей игре. Мы не можем контролировать соперника, если ты не контролируешь себя, мы сосредоточились на контроле самих себя. Если бы я сверху смотрел игру, может быть, что-то сказал бы, а на лавке ты следишь за своими ребятами.

Почему вышли на разминку на пять минут позже соперника? Мы уже два или три года так делаем», — цитирует Никитина «Чемпионат».

«Локомотив» выигрывает в серии до четырех побед со счетом 3-0. Для выхода в финал Кубка Гагарина им осталось выиграть одну игру. Четвертый матч пройдет 8 апреля в Челябинске.