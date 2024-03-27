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    Быков: Возвращение в СКА? Пока я не могу вам ответить ни «да», ни «нет»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков ответил на вопрос о том, примет ли он предложение от питерского клуба.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Пока я не могу вам ответить никоим образом ни "да", ни "нет" в силу того, что я привык действовать по той ситуации, которая складывается на данный момент. Поймите меня правильно: "если бы мне дали, я бы…", загодя говорить нет смысла. Всегда же действуют так, как жизнь нам преподносит события, когда нужно реагировать.

    На мой взгляд, сейчас плеяда тренерского цеха достаточно интересная. Поэтому я желаю своим коллегам только успехов и продолжать свою деятельность», — приводит слова Быкова «Чемпионат».

    СКА завершил своё выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв в четвертьфинале «Автомобилисту» со счётом 1-4.

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