Быков: Возвращение в СКА? Пока я не могу вам ответить ни «да», ни «нет»

Бывший главный тренер сборной России иответил на вопрос о том, примет ли он предложение от питерского клуба.

«Пока я не могу вам ответить никоим образом ни "да", ни "нет" в силу того, что я привык действовать по той ситуации, которая складывается на данный момент. Поймите меня правильно: "если бы мне дали, я бы…", загодя говорить нет смысла. Всегда же действуют так, как жизнь нам преподносит события, когда нужно реагировать.

На мой взгляд, сейчас плеяда тренерского цеха достаточно интересная. Поэтому я желаю своим коллегам только успехов и продолжать свою деятельность», — приводит слова Быкова «Чемпионат».

СКА завершил своё выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв в четвертьфинале «Автомобилисту» со счётом 1-4.