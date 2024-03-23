ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • 00:25
    • Касаткина пробилась в третий раунд турнира в Майами на отказе Лю
  • 00:10
    • В «Зените» высказались о состоянии Марио Фернандеса и Клаудиньо
  • 23:01
    • «Зенит» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче
  • 21:57
    • Ирландия и Бельгия сыграли вничью в спарринге
  • 18:30
    • Молодежная сборная России разгромила «Насьональ»
    Все новости спорта

    Гол Наместникова не помог «Виннипегу» одержать победу над «Айлендерс»

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег»: счет матча 6:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Виннипег Джетс
    «Нью-Йорк Айдендерс» обыграл «Виннипег» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Нью-Йорк Айлендерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Йорк Айлендерс»

    В составе хозяев дублем отметился Кэл Клаттербак, а по шайбе забросили Кайл Палмьери, Хадсон Фэшинг, Мэтью Барзал и Андерс Ли.

    У «Виннипега» голы записали на свой счет Владислав Наместников, Мэйсон Эпплтон и Коул Перфетти.

    НХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Айлендерс» — «Виннипег» — 6:3 (3:1, 3:0, 0:2)
    Голы: Клаттербак — 6, 5:22 — 1:0. Клаттербак — 7 (Мартин, Романов), 8:50 — 2:0. Наместников — 10 (Бэррон, Демело), 11:20 — 2:1. Палмиери — 23 (Нельсон, Хорват), 15:47 — 3:1. Фэшинг — 4 (Барзал, Пулок), 21:51 — 4:1. Барзал — 22 (Фэшинг, Ли), 29:11 — 5:1. Ли — 18 (Барзал, Фэшинг), 35:32 — 6:1. Эпплтон — 13 (Элерс, Моррисси), 47:37 — 6:2. Перфетти — 15, 57:50 — 6:3Вратари: Варламов — Хеллибак (Броссуа, 29:11)Броски: 39 (15+21+3) — 36 (3+15+18)Штраф: 7 — 7Наши: Романов (17.37/2/+1) — Наместников (13.07/1/-3)

    После этого матча «Нью-Йорк Айлендерс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 75-ю очками в активе. «Виннипег» — на 4-й позиции Запада (93 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Калинская продлит серию побед над Остапенко?
  • Калинская — Остапенко. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Алькарас не отдаст ни гейма Карбальесу-Баэне?
  • Алькарас — Карбальес-Баэна. Прогноз и ставки
  • 10.25
    •
  • «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Колорадо» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Чикаго — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч США — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 04:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие