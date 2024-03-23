«Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег»: счет матча 6:3, обзор голов

обыграл(6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев дублем отметился Кэл Клаттербак, а по шайбе забросили Кайл Палмьери, Хадсон Фэшинг, Мэтью Барзал и Андерс Ли.

У «Виннипега» голы записали на свой счет Владислав Наместников, Мэйсон Эпплтон и Коул Перфетти.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Айлендерс» — «Виннипег» — 6:3 (3:1, 3:0, 0:2) Голы: Клаттербак — 6, 5:22 — 1:0. Клаттербак — 7 (Мартин, Романов), 8:50 — 2:0. Наместников — 10 (Бэррон, Демело), 11:20 — 2:1. Палмиери — 23 (Нельсон, Хорват), 15:47 — 3:1. Фэшинг — 4 (Барзал, Пулок), 21:51 — 4:1. Барзал — 22 (Фэшинг, Ли), 29:11 — 5:1. Ли — 18 (Барзал, Фэшинг), 35:32 — 6:1. Эпплтон — 13 (Элерс, Моррисси), 47:37 — 6:2. Перфетти — 15, 57:50 — 6:3Вратари: Варламов — Хеллибак (Броссуа, 29:11)Броски: 39 (15+21+3) — 36 (3+15+18)Штраф: 7 — 7Наши: Романов (17.37/2/+1) — Наместников (13.07/1/-3)

После этого матча «Нью-Йорк Айлендерс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 75-ю очками в активе. «Виннипег» — на 4-й позиции Запада (93 балла).