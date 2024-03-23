Спортдиректор «Металлурга» объяснил, почему команда решила не оставаться в Москве

Спортивный директоррассказал, почему команда улетела из Москвы после того, как 4-й матч 2-го раунда плей-офф КХЛ сорешили перенести.

«Во-первых, два дня дома ребятам побыть с семьями гораздо лучше, чем в гостинице. Опять же, в "Мегаспорте" был запланирован баскетбол 25 марта и нас выгоняли из раздевалок.

В гостинице тоже мест нет, поэтому решили, что целесообразно полететь домой, в воскресенье спокойно потренируемся, ребята побудут дома. Если лига примет решение провести матч 26-го, то полетим 25-го. Если 27-го, то полетим 26-го, будем дома ждать информации», — цитирует Гомоляко ТАСС.

Напомним, что 22-го марта в московской области в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла трагедия. Было принято решение перенести 4-й матч 2-го раунда плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Металлургом» с 23-го на 26-е марта.