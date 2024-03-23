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    Спортдиректор «Металлурга» объяснил, почему команда решила не оставаться в Москве

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    Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, почему команда улетела из Москвы после того, как 4-й матч 2-го раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» решили перенести.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    «Во-первых, два дня дома ребятам побыть с семьями гораздо лучше, чем в гостинице. Опять же, в "Мегаспорте" был запланирован баскетбол 25 марта и нас выгоняли из раздевалок.

    В гостинице тоже мест нет, поэтому решили, что целесообразно полететь домой, в воскресенье спокойно потренируемся, ребята побудут дома. Если лига примет решение провести матч 26-го, то полетим 25-го. Если 27-го, то полетим 26-го, будем дома ждать информации», — цитирует Гомоляко ТАСС.

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