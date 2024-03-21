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    Овечкин: Неважно, как будут играть разные команды, нам просто нужно набирать очки во всех матчах

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о борьбе команды за попадание в плей-офф НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Каждая игра для нас сейчас самая важная. Вы можете увидеть, что происходит сейчас в турнирной таблице. Иногда наша команда выигрывает, иногда проигрывает. Нам просто нужно подтолкнуть себя. Неважно, как будут играть разные команды, нам просто нужно набирать очки во всех матчах.

    Это весёлое время года. Вот почему мы тренируемся и играем в хоккей, чтобы почувствовать такую атмосферу. Я надеюсь, что фанаты поддержат нас, они будут громкими сегодня вечером и подстегнут нас к победе», — цитирует Овечкина RMNB.

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    • В нынешнем сезоне Овечкин провел 64 матча за «Вашингтон», забросил 21 шайбу и сделал 31 голевую передачу.

    В настоящий момент «Вашингтон» отстает от зоны плей-офф на одно очко.

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