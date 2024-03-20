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    Эберт об успехах «Автомобилиста»: Играем дисциплинированно, поэтому и выигрываем

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    Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт высказался о результатах команды во 2-м раунде плей-офф КХЛ со СКА (счет в серии — 2:0).

    Ник Эберт
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    Ник Эберт

    «Спокойно реагируем на столкновения игроков СКА с Аликиным? Мы не хотим зарабатывать глупые удаления в плей-офф, это бьёт по шансам на победу. Они могут делать что хотят, нам без разницы. Мы встанем на защиту нашего вратаря любой ценой, но не будем зарабатывать глупые удаления. Поэтому мы и выигрываем — мы играем дисциплинированно, и нам нужно продолжать в том же духе.

    Ударила ли по команде потеря капитана Сергея Широкова? Потеря игрока такого калибра всегда бьёт по команде. Он так давно играет в этой лиге, это невероятный лидер. Но с самого начала плей-офф у нас часто происходят изменения в обойме — кто-то выбывает, кто-то возвращается.

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    • Парни борются с травмами. Здорово видеть, что те, кто попадает в состав, делают всё возможное — у нас может не хватать ведущего бомбардира, но заменяющий его игрок отдаст всего себя. Это ещё одна причина, по которой мы выигрываем — все играют как единое целое, друг за друга. Отличный рецепт для плей-офф», — сказал Эберт Чемпионату.

    Напомним, что «Автомобилист» выиграл 2-ю игру в серии со СКА со счетом 1:3. Победную шайбу забросил нападающий екатеринбургской команды Стефан Да Коста. Следующий матч между «Автомобилистом» и СКА пройдет 21-го марта в Екатеринбурге.

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