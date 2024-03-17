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    Заварухин: Третий период просили сыграть по счету, поймали соперника на контратаке

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    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча против СКА (3:2).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Потрясающая обстановка, фантастический стадион, один из лучших в мире. Хорошее начало, сыграли в прессинг, правильно. Тяжёлый второй период, очень много наложений, не выводили шайбу из зоны, соперник имел преимущество. Третий период просили сыграть по счету, поймали соперника на контратаке. Тяжёлая трудовая победа.

    Запрос на помеху вратарю? Весь тренерский штаб принимал решение, и видеотренер помог в этом моменте», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Автомобилист» повел в серии второго раунда Кубка Гагарина 1-0. Второй матч серии до четырех побед состоится 19 марта в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

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